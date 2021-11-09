Каземиро высказался об игре рядом с Кроосом и Модричем
Фото: инстаграм Каземиро/Автор неизвестен
Бразильский полузащитник мадридского "Реала" Каземиро высказался об игре рядом с Тони Кроосом и Лукой Модричем.
"Играть с Модричем и Кроосом - это привилегия.
Я всегда буду благодарен за то, что играю с ними так долго, и расскажу своим внукам, что я играл бок о бок с двумя выдающимися игроками, двумя футбольными иконами", - сказал бразилец.
В нынешнем сезоне Ла Лиги Каземиро сыграл 11 матчей, в которых отдал одну голевую передачу.
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|Команда
|М
|О
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|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14