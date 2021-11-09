Каземиро высказался об игре рядом с Кроосом и Модричем

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Каземиро высказался об игре рядом с Кроосом и МодричемФото: инстаграм Каземиро/Автор неизвестен

Бразильский полузащитник мадридского "Реала" Каземиро высказался об игре рядом с Тони Кроосом и Лукой Модричем.

"Играть с Модричем и Кроосом - это привилегия. 

Я всегда буду благодарен за то, что играю с ними так долго, и расскажу своим внукам, что я играл бок о бок с двумя выдающимися игроками, двумя футбольными иконами", - сказал бразилец.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Каземиро сыграл 11 матчей, в которых отдал одну голевую передачу.

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