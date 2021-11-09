Каземиро высказался об игре рядом с Кроосом и Модричем

Фото: инстаграм Каземиро/Автор неизвестен

Бразильский полузащитник мадридского "Реала" Каземиро высказался об игре рядом с Тони Кроосом и Лукой Модричем.

"Играть с Модричем и Кроосом - это привилегия.

Я всегда буду благодарен за то, что играю с ними так долго, и расскажу своим внукам, что я играл бок о бок с двумя выдающимися игроками, двумя футбольными иконами", - сказал бразилец.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Каземиро сыграл 11 матчей, в которых отдал одну голевую передачу.

Также не пропустите: Сауль не сможет вернуться в "Атлетико" зимой. | http://soccernews.ru