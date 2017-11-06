Каземиро: "Я готов сыграть в матче с "Атлетико"

Полузащитник мадридского "Реала" Каземиро считает, что главный тренер команды Зинедин Зидан поступил правильно, заменив его на 68-й минуте домашнего матча 11-го тура чемпионата Испании с "Лас-Пальмасом".

"Конечно, нужно действовать на поле осторожнее. Но я не могу думать об этом, исходя из того, что мне могут показать жёлтую карточку. Действовал в привычной для себя манере, и Зидан поступил очень правильно, заменив меня. Я готов сыграть в матче с "Атлетико", - сказал он. | http://soccernews.ru