Каземиро: "Я сломаю Дугласа Косту пополам ради "Реала"

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Каземиро: "Я сломаю Дугласа Косту пополам ради "Реала"
Полузащитник сборной Бразилии и "Реала" Каземиро оценил предстоящее противостояние со своим соотечественником хавбеком "Ювентуса" Дугласом Костой в 1/4 финала Лиги Чемпионов.

"Что буду делать, если Коста будет пробегать по флангу на 85-й минуте, а я останусь последним защитником? Буду ли я думать в тот момент о Чемпионате Мира и сборной Бразилии? Да я сломаю его пополам!" – приводит слова Каземиро Calciomercato.com.

Напомним, что "Реал" и "Ювентус" сыграют 3 и 11 апреля.

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