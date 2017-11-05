Каземиро забил первый гол "Реала" в этом сезоне головой

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Каземиро забил первый гол "Реала" в этом сезоне головой

В матче 11-го тура чемпионата Испании "Реал" играет с "Лас-Пальмасом".

В концовке первой половины счет ударом головой открыл бразильский полузащитник королевского клуба Каземиро.

Это первый гол игроков "Реала" со "второго этажа" в этом сезоне.

Стоит отметить, что бывший футболист "Реала" Альваро Мората забил уже 10 мячей головой за "Челси" в нынешнем сезоне.

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