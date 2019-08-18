Каземиро заявил, что Бэйл необходим "Реалу"
Хавбек "Реала" Каземиро заявил, что нападающий мадридцев Гарет Бэйл должен остаться в мадридской команде. Об этом сообщает Goal.com.
"Он нам очень помог в завоевании трофеев, многое сделал для клуба. Он должен выступать в "Реале", так как он Бэйл отличный игрок и он необходим для команды", - сказал Каземиро.
Ранее сообщалось, что валлиец должен продолжить карьеру в "Цзянсу Сунин", однако этого так и не случилось. В том, чтобы Бэйл покинул команду, был заинтересован главный тренер Зинедин Зидан.
Контракт 30-летнего Бэйла с "Реалом" рассчитан до июня 2022 года. Футболист получает 17 миллионов евро в год и является самым высокооплачиваемым игроком "Реала".
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