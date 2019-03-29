Каземиро: "Зидан не уходил из "Реала"

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Каземиро: "Зидан не уходил из "Реала"
Полузащитник мадридского "Реала" Каземиро доволен возвращением Зинедина Зидана на пост главного тренера клуба.

"Зидан является иконой "Реала". Не только в качестве игрока, но и как тренер. Он показал, что является больше, чем тренером. Он никуда не уходил. Зидан страдал вместе с нами, поэтому вернулся в команду. Мы всегда ощущали, что он присутствует с нами. Зинедин является одним из составляющих наших успехов в последние голы. Уверен, что с ним мы будем вновь бороться за трофеи", - приводит слова Каземиро Marca.

Напомним, что Зидан возглавил "Реал" несколько недель назад, сменив на посту главного тренера Сантьяго Солари. Французский специалист подписал с королевским клубом контракт до 2022 года.

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