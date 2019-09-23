"Каждую неделю одно и то же дерьмо": у Ройса сдали нервы после упущенной победы над "Айнтрахтом"

Капитан дортмундской "Боруссии" Марко Ройс сорвался на журналиста после матча пятого тура Бундеслиги против "Айнтрахта".

"Шмели" упустили победу на 88-й минуте из-за автогола Томаса Дилэйни.

"Чёрт возьми, ребята, мне так надоели ваши однотипные вопросы о менталитете. Когда мы ведём в матче 2:1, наша задача думать не о менталитете, а в первую очередь о должной защите и построении атак к воротам соперника.

Автогол - это следствие проблем с психологией? Конечно, мы глупо действовали в том моменте, но не начинайте говорить про всё это сейчас. Каждую неделю одно и то же дерьмо", - приводит слова Ройса Goal.com.

"Боруссия" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата, Ройс забил 3 гола в 5 матчах турнира.

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