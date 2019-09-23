"Каждую неделю одно и то же дерьмо": у Ройса сдали нервы после упущенной победы над "Айнтрахтом"
Капитан дортмундской "Боруссии" Марко Ройс сорвался на журналиста после матча пятого тура Бундеслиги против "Айнтрахта".
"Шмели" упустили победу на 88-й минуте из-за автогола Томаса Дилэйни.
"Чёрт возьми, ребята, мне так надоели ваши однотипные вопросы о менталитете. Когда мы ведём в матче 2:1, наша задача думать не о менталитете, а в первую очередь о должной защите и построении атак к воротам соперника.
Автогол - это следствие проблем с психологией? Конечно, мы глупо действовали в том моменте, но не начинайте говорить про всё это сейчас. Каждую неделю одно и то же дерьмо", - приводит слова Ройса Goal.com.
"Боруссия" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата, Ройс забил 3 гола в 5 матчах турнира.
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|Команда
|М
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|3
|9
|2
|Бавария Мюнхен
|3
|7
|3
|Вольфсбург
|3
|7
|4
|Байер Леверкузен
|3
|7
|5
|Боруссия Дортмунд
|3
|6
|6
|Фрайбург
|3
|6
|7
|Боруссия Менхенгладбах
|3
|4
|8
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|3
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|9
|Шальке
|3
|4
|10
|Унион Берлин
|3
|4
|11
|Фортуна Дюссельдорф
|2
|3
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|2
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|13
|Кельн
|3
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|Падерборн
|3
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|15
|Аугсбург
|2
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|Вердер Бремен
|2
|0
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