Каждым голом Салах приносит миллионные убытки своему спонсору
Форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах своей результативностью приносит убытки своему личному спонсору.
Речь идет о телекоммуникационной компании Vodafone Egypt, которая предоставляет каждому своему абоненту 11 минут бесплатной связи за любой гол Салаха в сезоне.
У компании 43 миллиона абонентов и каждый раз, когда Салах забивает, она теряет 114 миллионов евро.
В нынешнем сезоне форвард забил уже 36 мячей за английский клуб в различных турнирах.
Читайте: "Ливерпуль" принял решение по будущему Салаха | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|30
|81
|2
|Манчестер Юнайтед
|30
|65
|3
|Ливерпуль
|31
|63
|4
|Тоттенхэм
|30
|61
|5
|Челси
|30
|56
|6
|Арсенал Лондон
|30
|48
|7
|Бернли
|30
|43
|8
|Лестер Сити
|30
|40
|9
|Эвертон
|31
|40
|10
|Борнмут
|31
|36
|11
|Уотфорд
|31
|36
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|30
|34
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|32
|14
|Суонси Сити
|30
|31
|15
|Хаддерсфилд Таун
|31
|31
|16
|Кристал Пэлас
|31
|30
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|30
|30
|18
|Саутгемптон
|30
|28
|19
|Сток Сити
|31
|27
|20
|Вест Бромвич Альбион
|31
|20