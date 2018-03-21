Каждым голом Салах приносит миллионные убытки своему спонсору

Теги ливерпульмохамед салах

Каждым голом Салах приносит миллионные убытки своему спонсоруФорвард "Ливерпуля"  Мохамед Салах своей результативностью приносит убытки своему личному спонсору.

Речь идет о телекоммуникационной компании Vodafone Egypt, которая предоставляет каждому своему абоненту 11 минут бесплатной связи за любой гол Салаха в сезоне.

У компании 43 миллиона абонентов и каждый раз, когда Салах забивает, она теряет 114 миллионов евро.

В нынешнем сезоне форвард забил уже 36 мячей за английский клуб в различных турнирах.

Читайте: "Ливерпуль" принял решение по будущему Салаха | soccernews.ru

комментарии
Антон

какой мудак такую статью придумал?

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Рамиль

Наверное, тот, которому оператор Vodafone Egypt заплатил за пиар...

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