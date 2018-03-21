Каждым голом Салах приносит миллионные убытки своему спонсору

Форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах своей результативностью приносит убытки своему личному спонсору.

Речь идет о телекоммуникационной компании Vodafone Egypt, которая предоставляет каждому своему абоненту 11 минут бесплатной связи за любой гол Салаха в сезоне.

У компании 43 миллиона абонентов и каждый раз, когда Салах забивает, она теряет 114 миллионов евро.

В нынешнем сезоне форвард забил уже 36 мячей за английский клуб в различных турнирах.

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