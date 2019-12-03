Каждый десятый россиянин верит в победу сборной на Евро-2020

Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал результаты исследования ожиданий жителей РФ от выступления национальной сборной в финальной части Евро-2020.

Напомним, что на групповом этапе континентального первенства команда Станислава Черчесова сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.

По данным ВЦИОМ, 19 процентов россиян предполагают, что сборная дойдёт до 1/4 финала, 16 процентов - до 1/8 финала, 14 процентов - до полуфинала, в победу верят 10 процентов.

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