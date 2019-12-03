Каждый десятый россиянин верит в победу сборной на Евро-2020

Теги россия

Каждый десятый россиянин верит в победу сборной на Евро-2020

Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал результаты исследования ожиданий жителей РФ от выступления национальной сборной в финальной части Евро-2020.

Напомним, что на групповом этапе континентального первенства команда Станислава Черчесова сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.

По данным ВЦИОМ, 19 процентов россиян предполагают, что сборная дойдёт до 1/4 финала, 16 процентов - до 1/8 финала, 14 процентов - до полуфинала, в победу верят 10 процентов.

Не пропустите: Малафеев оценил шансы сборной России выиграть Евро-2020. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

ЦСКА нацелился на форварда сборной Словакии

ЦСКА нацелился на форварда сборной Словакии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 18 42
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 18 34
3 Краснодар Краснодар 18 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 18 33
5 Ростов Ростов 18 31
6 Динамо Москва Динамо Москва 18 24
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 18 22
8 Уфа Уфа 18 22
9 Спартак Москва Спартак Москва 18 22
10 Урал Урал 18 21
11 Ахмат Ахмат 18 19
12 Оренбург Оренбург 17 19
13 Крылья Советов Крылья Советов 18 18
14 Рубин Рубин 18 18
15 Тамбов Тамбов 18 18
16 Сочи Сочи 17 14
Полная таблица

топ-5 тегов