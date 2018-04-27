Каждый игрок "Арсенала" создал хотя бы один голевой момент в матче с "Атлетико"
В первом матче 1/2 финала Лиги Европы "Арсенал" сыграл вничью с "Атлетико" (1:1).
В этой встрече каждый полевой игрок лондонского клуба создал голевой момент.
Чаще всех ассистировали партнерам Александр Ляказетт и Месут Озил (по 5). По три раза отдавали опасные передачи Данни Уэлбек и Гранит Джака, дважды это удалось Джеку Уилшеру. По одному моменту создали Лоран Косиельни, Аарон Рэмзи, Начо Монреаль, Эктор Бельерин и Шкодран Мустафи.
Впрочем это не помогло "Арсеналу" добиться победы над соперником, который с 10-й минуты играл в меньшинстве.
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