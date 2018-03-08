Каждый из 10 голов Сауля в еврокубках был первым для "Атлетико" в матче

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы "Атлетико" играет с "Локомотивом" (1:0, первый тайм).

Счет в этом поединке открыл полузащитник мадридского клуба Сауль Ньигес. Это его 10-й гол в карьере в еврокубках.

Стоит отметить, что каждый гол Сауля становился первым для его клуба в матче.

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