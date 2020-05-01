Каждый матч Неймара обходится ПСЖ в более чем 4 миллиона евро

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Каждый матч Неймара обходится ПСЖ в более чем 4 миллиона евро

Журналисты издания Marca подсчитали, в какую сумму ПСЖ обходится каждый выход на поле форварда Неймара.

В 2017 году французский клуб купил игрока у "Барселоны" за 222 миллиона евро, заключив с ним контракт с зарплатой 37 миллионов.

28-летний нападающий провёл в парижском гранде уже три сезона, тем самым заработав 111 миллионов евро.

При этом бразилец часто пропускал матчи из-за серьёзных травм и дисквалификаций - в его активе всего 80 игр.

Таким образом, затраты ПСЖ на одну встречу с участием Неймара составляют 4,16 миллиона евро.

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