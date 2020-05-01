Каждый матч Неймара обходится ПСЖ в более чем 4 миллиона евро
Журналисты издания Marca подсчитали, в какую сумму ПСЖ обходится каждый выход на поле форварда Неймара.
В 2017 году французский клуб купил игрока у "Барселоны" за 222 миллиона евро, заключив с ним контракт с зарплатой 37 миллионов.
28-летний нападающий провёл в парижском гранде уже три сезона, тем самым заработав 111 миллионов евро.
При этом бразилец часто пропускал матчи из-за серьёзных травм и дисквалификаций - в его активе всего 80 игр.
Таким образом, затраты ПСЖ на одну встречу с участием Неймара составляют 4,16 миллиона евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Реймс
|28
|41
|6
|Ницца
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Анжер
|28
|39
|11
|Страсбур
|27
|38
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13