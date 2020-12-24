Каждый вратарь, пропустивший гол от Месси, получит специальный подарок

Пивная компания Budweiser, которая сотрудничает с нападающим "Барселоны" Лионелем Месси, вышлет пиво всем голкиперам, которые пропускали голы от аргентинца в клубной карьере.

Budweiser выпустит ограниченную партию из 644 бутылок, посвященных 644 голам Месси за "Барселону". На этикетку нанесена фигуру Месси, празднующего гол, и число 644. Пиво получат все 160 вратарей, пропускавших голы от форварда.

"In this game, no goal is easy"



Which is why we’ve created a custom bottle for all 644 goals Leo Messi scored. Yes, that’s 644 unique bottles.



Sent to all 160 goalkeepers Messi scored against to toast their part in making history.#BeAKing #Messi #KingOfBeers #KingOfFootball pic.twitter.com/qMTUHz1ZE8 — Budweiser (@Budweiser) December 23, 2020

Напомним, что 33-летний Месси установил новый рекорд по числу голов за один гол. Прежнее достижение принадлежало легендарному бразильцу Пеле (643).

Не пропустите: Брат Крооса: "Месси не заслужил попадания в тройку лучших игроков". | http://soccernews.ru