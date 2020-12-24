Каждый вратарь, пропустивший гол от Месси, получит специальный подарок
Пивная компания Budweiser, которая сотрудничает с нападающим "Барселоны" Лионелем Месси, вышлет пиво всем голкиперам, которые пропускали голы от аргентинца в клубной карьере.
Budweiser выпустит ограниченную партию из 644 бутылок, посвященных 644 голам Месси за "Барселону". На этикетку нанесена фигуру Месси, празднующего гол, и число 644. Пиво получат все 160 вратарей, пропускавших голы от форварда.
"In this game, no goal is easy"— Budweiser (@Budweiser) December 23, 2020
Which is why we’ve created a custom bottle for all 644 goals Leo Messi scored. Yes, that’s 644 unique bottles.
Sent to all 160 goalkeepers Messi scored against to toast their part in making history.#BeAKing #Messi #KingOfBeers #KingOfFootball pic.twitter.com/qMTUHz1ZE8
Напомним, что 33-летний Месси установил новый рекорд по числу голов за один гол. Прежнее достижение принадлежало легендарному бразильцу Пеле (643).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14