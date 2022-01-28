"Кажется, он ни хрена не понял": Гончаренко рассказал, как рекомендовал Моуринью подписать Смолова
Фото "Спорт-Экспресс" / Александр Федоров
Белорусский тренер Виктор Гончаренко вспомнил о своём диалоге с Жозе Моуринью после матча между ЦСКА и "Манчестер Юнайтед".
"У меня было знаменитое общение с Моуринью. Из-за срока давности снимаем гриф с этой истории. Перед матчем с "МЮ" в Манчестере ко мне подходит Моуринью и начинает на английском говорить: "Слушай, а Федя Смолов подойдёт к нам в команду?". И я на своём английском ему великолепно ответил. Мне показалось, что он ни хрена не понял, но кивал головой. Я сказал: "Конечно, подойдёт. Берите!".
Я не знаю, насколько это было серьёзно. По крайней мере, он спрашивал. Можно ли сказать, что Смолов не попал в "Манчестер Юнайтед" из-за моего английского? Из-за моего плохого произношения, да, ха-ха-ха", - рассказал Гончаренко.
Речь идёт о матче 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "МЮ" - ЦСКА (2:1), который состоялся 5 декабря 2017 года.
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