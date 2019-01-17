Казимиро высказался о поражение в матче Кубка Испании

Полузащитник "Реала" Каземиро рассказал, что думает о проигрыше в матче с "Леганесом" (0:1) в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании. Об этом сообщает Marca.

"У нас сейчас сложное время, но мы можем все исправить, если будем упорно работать. Надо прилагать больше усилий. Мы проиграли "Леганесу" в Кубке Испании, однако прошли дальше, это главное", - сказал Каземиро.

"Реал" занимает 4 место турнирной таблицы Ла Лиги, набрав 33 балла.

Не пропустите: Солари прокомментировал поражение от "Леганеса" в Кубке Короля. | http://soccernews.ru