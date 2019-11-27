КДК наказал "Спартак" за оскорбления фанатов в адрес Дзюбы
Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что "Спартак" наказан штрафом за оскорбления болельщиков московского клуба в адрес нападающего "Зенита" Артема Дзюбы в матче 17-го тура чемпионата России с "Уралом" (0:0).
"Красно-белые" заплатят штраф в размере 100 тысяч рублей.
"Позиция КДК всегда была непримирима к оскорблениям и нецензурной брани на стадионе. Нам нужно думать о зрителях, среди которых есть женщины и дети. Культура боления должна быть уважительной, иначе развивать футбол не получится", - приводят слова Григорьянца российские СМИ.
Напомним, что ранее Дзюбы подвергся оскорблениям со стороны фанатов во время матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года Сан-Марино - Россия (0:5).
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|Команда
|М
|О
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|17
|33
|4
|Ростов
|17
|30
|5
|ЦСКА Москва
|16
|30
|6
|Спартак Москва
|17
|22
|7
|Динамо Москва
|17
|21
|8
|Урал
|17
|20
|9
|Арсенал Тула
|17
|19
|10
|Оренбург
|17
|19
|11
|Уфа
|17
|19
|12
|Крылья Советов
|16
|18
|13
|Ахмат
|17
|18
|14
|Рубин
|17
|17
|15
|Тамбов
|17
|17
|16
|Сочи
|17
|14