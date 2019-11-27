КДК наказал "Спартак" за оскорбления фанатов в адрес Дзюбы

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КДК наказал "Спартак" за оскорбления фанатов в адрес Дзюбы
Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что "Спартак" наказан штрафом за оскорбления болельщиков московского клуба в адрес нападающего "Зенита" Артема Дзюбы в матче 17-го тура чемпионата России с "Уралом" (0:0).

"Красно-белые" заплатят штраф в размере 100 тысяч рублей.

"Позиция КДК всегда была непримирима к оскорблениям и нецензурной брани на стадионе. Нам нужно думать о зрителях, среди которых есть женщины и дети. Культура боления должна быть уважительной, иначе развивать футбол не получится", - приводят слова Григорьянца российские СМИ.

Напомним, что ранее Дзюбы подвергся оскорблениям со стороны фанатов во время матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года Сан-Марино - Россия (0:5).

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