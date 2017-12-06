КДК не стал возбуждать дисциплинарное дело против Вернблума по просьбе "Локомотива"

Теги цска москвалокомотив москвапонтус вернблум

КДК не стал возбуждать дисциплинарное дело против Вернблума по просьбе "Локомотива"

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что организация не стала рассматривать вариант с наказанием полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума за фол на хавбеке "Локомотива" Игоре Денисове.

"Мы рассмотрели письмо "Локомотива" по матчу с ЦСКА, эпизод, произошедший на второй добавленной ко второму тайму минуте с участием Вернблума и Денисова.

Мы долго не могли рассмотреть этот вопрос, так как были нужны показания арбитра матча Сергея Карасева. Карасев сказал, что данный эпизод видел.

Если судья видел эпизод и дал ему оценку, то в данном случае особой юрисдикции КДК нет, поэтому в соответствии с дисциплинарными регламентами РФС и УЕФА, дисциплинарным кодексом ФИФА мы отказали в возбуждении дисциплинарному делу по заявлению "Локомотива", – приводят слова Григорьянца российские СМИ.

Напомним, что в том поединке Вернблум ударил соперника локтем, но арбитр не удалил его с поля.

Не пропустите: Футболисты "Рубина" не получают зарплату уже четыре месяца. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Лига Чемпионов: итоги и символическая сборная заключительного тура

Лига Чемпионов: итоги и символическая сборная заключительного тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 19 42
2 Зенит Санкт-Петербург 19 36
3 ЦСКА Москва 19 35
4 Спартак Москва 19 34
5 Краснодар 19 33
6 Уфа 19 27
7 Ахмат 19 25
8 Арсенал Тула 19 24
9 Урал 19 24
10 Ростов 19 22
11 Амкар 19 21
12 Рубин 19 20
13 Тосно 19 20
14 Динамо Москва 19 19
15 Анжи 19 19
16 СКА Хабаровск 19 12
Полная таблица

топ-5 тегов