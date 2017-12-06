КДК не стал возбуждать дисциплинарное дело против Вернблума по просьбе "Локомотива"
Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что организация не стала рассматривать вариант с наказанием полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума за фол на хавбеке "Локомотива" Игоре Денисове.
"Мы рассмотрели письмо "Локомотива" по матчу с ЦСКА, эпизод, произошедший на второй добавленной ко второму тайму минуте с участием Вернблума и Денисова.
Мы долго не могли рассмотреть этот вопрос, так как были нужны показания арбитра матча Сергея Карасева. Карасев сказал, что данный эпизод видел.
Если судья видел эпизод и дал ему оценку, то в данном случае особой юрисдикции КДК нет, поэтому в соответствии с дисциплинарными регламентами РФС и УЕФА, дисциплинарным кодексом ФИФА мы отказали в возбуждении дисциплинарному делу по заявлению "Локомотива", – приводят слова Григорьянца российские СМИ.
Напомним, что в том поединке Вернблум ударил соперника локтем, но арбитр не удалил его с поля.
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|Команда
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|19
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|Уфа
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|Арсенал Тула
|19
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|Ростов
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|19
|21
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|Рубин
|19
|20
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|19
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