КДК РФС аннулировал красные карточки защитникам "Локомотива" и ЦСКА

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц объявил об отмене красных карточек защитников Соломона Кверквелии ("Локомотив") и Вадима Карпова (ЦСКА), полученных в матчах 21-го тура РПЛ.

Напомним, что оба футболиста были удалены с формулировкой "за лишение соперника явной возможности забить гол без попытки сыграть в мяч в штрафной площади", то есть за фол последней надежды.

Впрочем, экспертно-судейская комиссия не согласилась с решениями арбитров, работавших на играх, и постановила аннулировать наказание.

Таким образом, Кверквелия сможет сыграть с "Ростовом", а Карпов - с "Уфой". Оба матча запланированы на воскресенье.

Не пропустите: Хусаинов рассказал о коррупционных схемах в российском судействе. | http://soccernews.ru