КДК РФС аннулировал красные карточки защитникам "Локомотива" и ЦСКА
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц объявил об отмене красных карточек защитников Соломона Кверквелии ("Локомотив") и Вадима Карпова (ЦСКА), полученных в матчах 21-го тура РПЛ.
Напомним, что оба футболиста были удалены с формулировкой "за лишение соперника явной возможности забить гол без попытки сыграть в мяч в штрафной площади", то есть за фол последней надежды.
Впрочем, экспертно-судейская комиссия не согласилась с решениями арбитров, работавших на играх, и постановила аннулировать наказание.
Таким образом, Кверквелия сможет сыграть с "Ростовом", а Карпов - с "Уфой". Оба матча запланированы на воскресенье.
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|21
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|3
|Ростов
|21
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|4
|Локомотив Москва
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|5
|ЦСКА Москва
|21
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|7
|Динамо Москва
|21
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|8
|Уфа
|21
|26
|9
|Урал
|21
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|25
|11
|Оренбург
|21
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