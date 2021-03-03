КДК РФС дисквалифицировал главного тренера "Алании"

Сегодня на заседании контрольно-дисциплинарного комитета РФС рассматривался эпизод матча 27-го тура ФНЛ "Алания" - "Томь". КДК принял решение о дисквалификации главного тренера владикавказского клуба Спартака Гогниева.

Напомним, на 95-й минуте встречи наставник "Алании" получил прямую красную карточку. Сразу же после завершения матча между футболистами обеих команд произошла массовая драка. В стычке принимали участие главный тренер "Томи" Александр Кержаков и Гогниев. Тренер владикавказцев пошел в жесткий стык с арбитром и попал ему рукой в живот.

"В соответствии со статьей 28, с частями 1, 3 статьи 95, с частью 3 статьи 94, со статьей 120 Дисциплинарного регламента РФС и пунктами 12, 14, 43 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС, за оскорбительное поведение в адрес официальных лиц матча, за умышленный толчок официального лица матча, угрозу причинения вреда официальному лицу матча и агрессивное поведение в адрес соперника — дисквалифицировать главного тренера ФК "Алания Владикавказ" г. Владикавказ Гогниева С.А. на 8 (восемь) матчей Первенства России по футболу и оштрафовать его на 300 000 (Триста тысяч) рублей", — сообщает пресс-служба организации.