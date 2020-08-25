КДК РФС наказал "Спартак" за расизм фанатов в адрес вратаря "Локомотива" Гильерме

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КДК РФС наказал "Спартак" за расизм фанатов в адрес вратаря "Локомотива" Гильерме

Накануне состоялось заседание контрольно-дисциплинарного комитета РФС, на котором рассматривался расистский инцидент во время воскресного дерби между "Спартаком" и "Локомотивом" (2:1).

Напомним, что фанаты "красно-белых" скандировали дискриминационные оскорбления в адрес вратаря "железнодорожников" Гильерме

Удалось выяснить, что нарушители располагались на трибуне B "Открытие Арены". В итоге принято решение закрыть указанную трибуну на следующий домашний матч "Спартака" против тульского "Арсенала" (29 августа).

Также КДК РФС оштрафовал столичный клуб на 300 тысяч рублей.

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