КДК РФС наказал "Спартак" за расизм фанатов в адрес вратаря "Локомотива" Гильерме

Накануне состоялось заседание контрольно-дисциплинарного комитета РФС, на котором рассматривался расистский инцидент во время воскресного дерби между "Спартаком" и "Локомотивом" (2:1).

Напомним, что фанаты "красно-белых" скандировали дискриминационные оскорбления в адрес вратаря "железнодорожников" Гильерме.

Удалось выяснить, что нарушители располагались на трибуне B "Открытие Арены". В итоге принято решение закрыть указанную трибуну на следующий домашний матч "Спартака" против тульского "Арсенала" (29 августа).

Также КДК РФС оштрафовал столичный клуб на 300 тысяч рублей.

Не пропустите: "Спартак" показал, что осталось за кадром победного матча с "Локомотивом". | http://soccernews.ru