КДК РФС не дал Азмуну дополнительную дисквалификацию на матч со "Спартаком"

Фото: инстаграм Сердара Азмуна/Автор неизвестен

Иранский нападающий петербургского "Зенита" Сердар Азмун дисквалифицирован на один матч чемпионата России за фол против вратаря "Сочи" Сослана Джанаева, сообщается на официальном сайте РФС.

В том матче форварду получил прямую красную карточку, но, несмотря на это, избежал дополнительной дисквалификации. Таким образом, иранец пропустит матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги с "Арсеналом", но сможет сыграть в 12-м туре со "Спартаком".

В нынешнем сезоне 26-летний Азмун провел за "Зенит" 12 матчей, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.

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