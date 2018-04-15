КДК РФС не собирается рассматривать эпизод с ошибочной желтой карточкой Смолова

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КДК РФС не собирается рассматривать эпизод с ошибочной желтой карточкой Смолова

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что на заседании комитета не будет рассмотрен эпизод с желтой карточкой, показанной нападающему "Краснодара" Федору Смолову в матче 26-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала" (3:0). 

"КДК РФС не будет рассматривать отмену желтой карточки Смолову, так как это не относится к особой юрисдикции комитета. Единственная норма, по которой комитет рассматривает и может отменить желтую карточку, это ошибочное применение предупреждений игроку вместо другого игрока. Эта норма прописана как в дисциплинарном регламенте РФС в п. 2 ч. 1 статьи 52, так и в регламентах УЕФА и ФИФА, другой нормы по желтой карточке нет", - приводят слова Григорьянца российские СМИ.

Напомним, что форвард получил четвертую желтую карточку в этом сезоне и теперь пропустит матч 27-го тура против ЦСКА, который является прямым конкурентом "Краснодара" в борьбе за место в Лиге Чемпионов.

Не пропустите: Фото бутсы Смолова, который получил желтую карточку за симуляцию. | http://soccernews.ru

комментарии
Троглодит

Возможно, Федя прав насчёт заговора. Если государство опустилось до подмены пробирок с мочой, то чего ждать от рядового судьи?

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