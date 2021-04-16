КДК РФС определился с наказанием для "Локомотива" за появление Сухины в судейской комнате
Фото "Спорт-Экспресс" / Алексей Иванов
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС вынес вердикт по делу начальника команды "Локомотива" Станислава Сухины.
Напомним, что после дерби со "Спартаком" в прошлое воскресенье бывший арбитр заходил в судейскую комнату. Это запрещено регламентом РПЛ.
За произошедшее "Локомотив" наказан проведением одного домашнего матча на нейтральном поле за пределами Москвы.
Кроме того, Сухину оштрафовали на 150 тысяч рублей. Кстати, аналогичные санкции коснулись и начальника команды "Спартака" Василия Козловцева, который допустил аналогичные нарушения регламента.
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