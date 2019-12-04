КДК РФС оштрафовал "Динамо" на 220 тыс. рублей

Московское "Динамо" оштрафовано на 220 тысяч рублей по итогам 18-го тура РПЛ с "Локомотивом" (2:1).

Встреча команд проходила три дня назад и завершилась в пользу бело-голубых.

"У "Динамо" в большом количестве была использована пиротехника, за это клуб оштрафован на 120 тыс. рублей. Также болельщики скандировали нецензурные выражения, "Динамо" получает штраф размером 100 тыс. рублей", - сообщил глава КДК.

"Динамо" с 24 очками занимает 6 место в турнирной таблице РПЛ.

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