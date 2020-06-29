КДК РФС оштрафовал Дзюбу, Джикию, Азмуна и Мамаева

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КДК РФС оштрафовал Дзюбу, Джикию, Азмуна и Мамаева

КДК РФС объявил о штрафах для игроков и тренеров клубов Российской Премьер-Лиги за нарушение медицинского регмамаламента.

Самый крупный штраф заплатит нападающий "Зенита" Сердар Азмун - 40 тысяч рублей. Штрафы в размере 20 тысяч рублей получили Сергей Песьяков и Павел Мамаев (оба - "Ростов"), Евгений Луценко ("Арсенал" Тула), Сергей Овчинников (ЦСКА, тренер), Леонид Слуцкий ("Рубин", главный тренер), Артем Дзюба ("Зенит"), Александр Соболев, Александр Максименко, Георгий Джикия (все - "Спартак").

На 10 тысяч рублей оштрафован главный тренер "Локомотива" Марко Николич за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи.

Не пропустите: "Краснодару" засчитана победа в несостоявшемся матче с "Оренбургом". | http://soccernews.ru
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