КДК РФС оштрафовал Дзюбу, Джикию, Азмуна и Мамаева
КДК РФС объявил о штрафах для игроков и тренеров клубов Российской Премьер-Лиги за нарушение медицинского регмамаламента.
Самый крупный штраф заплатит нападающий "Зенита" Сердар Азмун - 40 тысяч рублей. Штрафы в размере 20 тысяч рублей получили Сергей Песьяков и Павел Мамаев (оба - "Ростов"), Евгений Луценко ("Арсенал" Тула), Сергей Овчинников (ЦСКА, тренер), Леонид Слуцкий ("Рубин", главный тренер), Артем Дзюба ("Зенит"), Александр Соболев, Александр Максименко, Георгий Джикия (все - "Спартак").
На 10 тысяч рублей оштрафован главный тренер "Локомотива" Марко Николич за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22