КДК РФС оштрафовал Кононова

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц озвучил наказание для бывшего главного тренера "Спартака" Олега Кононова за игнорирование обязательных мероприятий после матча с "Оренбургом".

По его словам, экс-наставника "красно-белых" оштрафовали на 100 тысяч рублей - по 50 тысяч за пропущенные флеш-интервью и пресс-конференцию.

Напомним, что после поражения от "Оренбурга" со счётом 1:2 Кононов ушёл в отставку.

Другие официальные лица "Спартака" от комментариев также воздержались.

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