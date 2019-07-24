КДК РФС оштрафовал "Ростов" и "Спартак"

Теги ростовспартак москва

КДК РФС оштрафовал "Ростов" и "Спартак"

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС вынес решения по итогам матча второго тура РПЛ между "Ростовом" и "Спартаком".

Донской клуб оштрафовали на 10 тысяч рублей за скандирование зрителями ненормативной лексики.

Аналогичное наказание понесли и "красно-белые" с идентичным взысканием. Также москвичи заплатят 40 тысяч рублей за использование фанатами на стадионе пиротехнических изделий.

Происходящее после матча в подтрибунных помещениях КДК РФС рассматривать не стал.

Не пропустите: Фанаты "Спартака" едва не устроили пожар на стадионе "Ростова". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Атлетико" хочет запретить Гризманну играть за "Барселону"

"Атлетико" хочет запретить Гризманну играть за "Барселону"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Урал Урал 2 6
2 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 2 6
3 Ростов Ростов 2 4
4 Спартак Москва Спартак Москва 2 4
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 2 4
6 Рубин Рубин 2 4
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 2 4
8 Крылья Советов Крылья Советов 2 3
9 Ахмат Ахмат 2 3
10 Краснодар Краснодар 2 3
11 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2 3
12 Динамо Москва Динамо Москва 2 1
13 Уфа Уфа 2 0
14 Оренбург Оренбург 2 0
15 Тамбов Тамбов 2 0
16 Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов