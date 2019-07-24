КДК РФС оштрафовал "Ростов" и "Спартак"

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС вынес решения по итогам матча второго тура РПЛ между "Ростовом" и "Спартаком".

Донской клуб оштрафовали на 10 тысяч рублей за скандирование зрителями ненормативной лексики.

Аналогичное наказание понесли и "красно-белые" с идентичным взысканием. Также москвичи заплатят 40 тысяч рублей за использование фанатами на стадионе пиротехнических изделий.

Происходящее после матча в подтрибунных помещениях КДК РФС рассматривать не стал.

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