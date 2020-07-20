КДК РФС рассмотрит два эпизода из матча "Зенит" - "Спартак"

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС изучит нарушения, допущенные в полуфинальном матче Кубка России между "Зенитом" и "Спартаком".

Напомним, что поединок завершился победой "сине-бело-голубых" со счётом 2:1.

"На основании полученных данных КДК РФС рассмотрит оскорбительное поведение защитника ФК "Спартак" (Москва) Андрея Ещенко, а также несогласованный баннер на трибуне болельщиков ФК "Зенит" (Санкт-Петербург)", - сообщила пресс-служба союза.

Ещенко после финального свистка ходил по полю в футболке со словами "### вам. А" и изображением медведя в костюме, очевидно провоцируя гендиректора "Зенита" Александра Медведева.

Фанаты "Зенита" вывесили баннер с изображением владельца "Спартака" Леонида Федуна и надписью "Чёрное зеркало. Эпизод 1". В этой серии был секс со свиньей.

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