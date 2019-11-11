КДК РФС рассмотрит "наезд" Гончаренко на арбитра в перерыве матча "Сочи" - ЦСКА

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КДК РФС рассмотрит "наезд" Гончаренко на арбитра в перерыве матча "Сочи" - ЦСКА

Пресс-служба РФС сообщила, что контрольно-дисциплинарный комитет организации даст оценку поведению главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко в перерыве матча 16-го тура РПЛ против "Сочи".

Напомним, что белорусский специалист остался недоволен назначенным пенальти в ворота его команды, вследствие чего грубо пообщался с судейской бригадой во главе со Станиславом Васильевым.

Сообщается, что Гончаренко грозит дисквалификация как минимум на одну игру.

ЦСКА победил "Сочи" со счётом 3:2 и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ.

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