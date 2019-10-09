КДК РФС вынес наказание для Джикии и Кайо

Теги краснодарспартак москвагеоргий джикиякайо панталеао

КДК РФС вынес наказание для Джикии и Кайо

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц заявил, что защитник "Спартака" Георгий Джикия и хавбек "Краснодара" Кайо Панталеао не будут наказаны дополнительной дисквалификацией за удаления в матче 12-го тура РПЛ.

"Джикия и Кайо пропустят по одному матчу", - сказал Григорьянц.

Джикия в поединке с "Краснодаром" получил предупреждение за нарушение правил, а затем был удалён за эмоциональную реакцию.

Кайо в той же встрече получил красную карточку за два "горчичника".

Не пропустите: Орлов прокомментировал травму Мамманы. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Казань хочет провести финал Лиги Европы-2023

Казань хочет провести финал Лиги Европы-2023

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва Локомотив Москва 12 26
2 Ростов Ростов 12 26
3 Краснодар Краснодар 12 26
4 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 12 26
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 12 25
6 Уфа Уфа 12 15
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 12 14
8 Оренбург Оренбург 12 14
9 Урал Урал 12 14
10 Спартак Москва Спартак Москва 12 14
11 Крылья Советов Крылья Советов 12 14
12 Рубин Рубин 12 14
13 Сочи Сочи 12 12
14 Ахмат Ахмат 12 12
15 Динамо Москва Динамо Москва 12 10
16 Тамбов Тамбов 12 8
Полная таблица

топ-5 тегов