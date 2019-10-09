КДК РФС вынес наказание для Джикии и Кайо

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц заявил, что защитник "Спартака" Георгий Джикия и хавбек "Краснодара" Кайо Панталеао не будут наказаны дополнительной дисквалификацией за удаления в матче 12-го тура РПЛ.

"Джикия и Кайо пропустят по одному матчу", - сказал Григорьянц.

Джикия в поединке с "Краснодаром" получил предупреждение за нарушение правил, а затем был удалён за эмоциональную реакцию.

Кайо в той же встрече получил красную карточку за два "горчичника".

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