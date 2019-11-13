КДК РФС вынес наказание Гончаренко за "наезд" на судей в матче "Сочи" - ЦСКА
Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц озвучил наказание для главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко за его поведение в перерыве матча 16-го тура РПЛ против "Сочи" (3:2).
Напомним, что белорусский специалист остался недоволен назначенным пенальти в ворота его команды, вследствие чего грубо пообщался с арбитрами.
"По материалам СМИ КДК возбудил дело по поводу оскорбительного поведения Гончаренко в адрес судей. В данном случае мы говорим об употреблении ненормативной лексики. Виктор Михайлович сам лично был на заседании КДК. Своё поведение он объяснил эмоциональным состоянием и ошибками судей. При этом он сказал, что такое поведение недопустимо в его положении. Гончаренко извинился за своё поведение. Мы учли, что это с его стороны первое такое нарушение. Гончаренко дисквалифицирован на два матча РПЛ. Один из них реальный, второй - условный. Плюс штраф 100 тысяч рублей и испытательный срок до конца сезона", - сказал Григорьянц.
Таким образом, Гончаренко не сможет находиться на скамейке запасных во время матча с "Крыльями Советов".
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