КДК РФС вынес наказание участникам потасовки в конце матча "Оренбург" - "Крылья Советов"

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС огласил наказания для главного тренера "Крыльев Советов" Миодрага Божовича, защитника самарцев Александра Анюкова и наставника "Оренбурга" Владимира Федотова.

Все вышеперечисленные лица стали участниками потасовки в концовке матча 13-го тура РПЛ между "Оренбургом" и "Крыльями".

Божовича дисквалифицировали на 5 матчей (2 условно) и оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Федотов пропустит только одну игру, поскольку его действия носили исключительно оборонительный характер.

Анюков получил двухматчевый бан за удар соперника плечом в грудь. Ему смягчили наказание, поскольку это его первая прямая красная карточка в карьере. Кроме того, ветеран принёс извинения за свой поступок.

Не пропустите: Тедеско впервые оштрафовали в РПЛ. | http://soccernews.ru