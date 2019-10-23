КДК РФС вынес наказание участникам потасовки в конце матча "Оренбург" - "Крылья Советов"
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС огласил наказания для главного тренера "Крыльев Советов" Миодрага Божовича, защитника самарцев Александра Анюкова и наставника "Оренбурга" Владимира Федотова.
Все вышеперечисленные лица стали участниками потасовки в концовке матча 13-го тура РПЛ между "Оренбургом" и "Крыльями".
Божовича дисквалифицировали на 5 матчей (2 условно) и оштрафовали на 100 тысяч рублей.
Федотов пропустит только одну игру, поскольку его действия носили исключительно оборонительный характер.
Анюков получил двухматчевый бан за удар соперника плечом в грудь. Ему смягчили наказание, поскольку это его первая прямая красная карточка в карьере. Кроме того, ветеран принёс извинения за свой поступок.
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