КДК РФС вынес решение по несправедливой желтой карточке Смолова

На заседании КДК РФС был рассмотрен эпизод с желтой карточкой форварду "Краснодара" Федору Смолову, которую ему несправедливо показал арбитр Чистяков в матче с "Арсеналом" (3:0).

В той встрече судья ошибочно наказал нападающего предупреждением за симуляцию, хотя на повторе было четко видно, что был фол и нужно было назначить пенальти.

Впрочем в КДК посчитали, что регламент не позволяет отменять карточки. Эта карточка стала для игрока четвертой в сезоне и он пропустит матч 26-го тура чемпионата против ЦСКА.

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