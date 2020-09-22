КДК РФС засчитал техническое поражение "Ротору" за неявку на матч с "Ростовом"

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КДК РФС засчитал техническое поражение "Ротору" за неявку на матч с "Ростовом"

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза присудил "Ротору" техническое поражение за неявку на матч 8-го тура РПЛ против "Ростова".

Встреча должна была состояться 19 сентября в Ростове.

"Ротору" присуждено поражение со счетом 0:3, "Ростову" - победа со счетом 3:0" - заявил глава комитета Артур Григорьянц.

Напомним, что волгоградцам уже пришлось отказаться от участия в трёх играх из-за ситуации с COVID-19.

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