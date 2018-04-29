Кечинов: "Думаю, "Спартак" добьется положительного результата в Перми"

Известный в прошлом футболист Валерий Кечинов поделился ожиданиями от сегодняшнего матча московского "Спартака" против пермского "Амкара".

"Эта игра очень важна для обеих команд. Пока у "красно-белых" есть хотя бы теоретические шансы на первое место, надо за них цепляться. В случае победы у команды появится возможность переломить неудачную серию и лишить критиков повода лить на себя грязь. Думаю, в "Спартаке" собраны настоящие профессионалы своего дела, которые соберутся и добьются нужного результата", - цитирует бывшего футболиста Советский спорт.

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