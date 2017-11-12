Кечинов: "К сожалению, у сборной России сейчас такой уровень"
Известный в прошлом футболист Валерий Кечинов подвел итог товарищескому матчу сборной России против национальной команды Аргентины.
"Я предполагал, что Аргентина завладеет мячом и будет действовать первым номером. Наши ребята попытались на первых минутах попрессинговать соперника, но ничего путевого из этого не вышло. Понятно, что Аргентина сильнее, чем наша сборная и если бы она включила все сто процентов, счет был бы ни 0:1, а 0:2 или 0:3. Было видно, что соперники играют не на пределе своих возможностей, а про наших ребят я не могу такого сказать. Такой у нас сейчас уровень, к сожалению.
У нас еще очень много работы, если мы не хотим выглядеть мальчиками для битья. Причем во всех линиях. Мы нормально выглядели в обороне, но все равно я насчитал три момента в первом тайме, в которых Акинфеев выручил нашу команду", - цитирует бывшего футболиста Евро-Футбол.
Напомним, на матче Россия - Аргентина был обновлен рекорд посещаемости. | soccernews.ru
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