Кечинов: "Кокорин сумел раскрыться при Манчини"

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Кечинов: "Кокорин сумел раскрыться при Манчини"Экс-игрок "Спартака" Валерий Кечинов считает, что у нападающего "Зенита" Александра Кокорина получилось раскрыться при новом тренере Роберто Манчини.

Кечинов уверен, что такие изменения будут крайне полезны для сборной России.

"Кокорин демонстрирует классную игру на старте сезона. Смена тренера пошла ему на пользу. Видимо, Роберто Манчини смог найти подходы к форварду и раскрепостить его. В таланте Кокорина мало кто сомневался, однако ему всегда чего-то не хватало. Преображение Александра - большой плюс для сборной России. Считаю, что он и Кузяев способны усилить нашу национальную команду", - сказал он.

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