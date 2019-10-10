Кечинов назвал идеального тренера для "Спартака"

Экс-форвард "Спартака" Валерий Кечинов считает, что "красно-белым" необходимо постараться переманить наставника сборной России Станислава Черчесова.

"Черчесов - это тот тренер, который необходим "Спартаку" сейчас. Именно Станислав Саламович может исправить всё то, что сейчас происходит со "Спартаком". "Спартак" поднялся бы на то место, где он должен быть", - сказал Кечинов.

По итогам 12 туров "народная команда" занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

Контракт Черчесова с Российским футбольным союзом истекает в следующем году.

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