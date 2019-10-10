Кечинов назвал идеального тренера для "Спартака"
Экс-форвард "Спартака" Валерий Кечинов считает, что "красно-белым" необходимо постараться переманить наставника сборной России Станислава Черчесова.
"Черчесов - это тот тренер, который необходим "Спартаку" сейчас. Именно Станислав Саламович может исправить всё то, что сейчас происходит со "Спартаком". "Спартак" поднялся бы на то место, где он должен быть", - сказал Кечинов.
По итогам 12 туров "народная команда" занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.
Контракт Черчесова с Российским футбольным союзом истекает в следующем году.
Не пропустите: Кечинов назвал игрока, который нужен "Спартаку". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Стало известно, сколько Смолов пропустит из-за травмы
-
Женщинам в Иране впервые за последние 40 лет разрешили посетить футбольную игру
-
Неймар установил рекорд сборной Бразилии
-
Что посмотреть в ближайшее время? Выделяем ТОП-5 предстоящих матчей отбора на Евро 2020
-
Чеферин назвал сумму, которую УЕФА выделила на российский футбол за последние 15 лет
Лента новостей
-
Малком поблагодарил болельщиков за поддержку
-
Мората заявил, что Облак - лучший вратарь в мире
-
СМИ: "Зенит" постарается зимой подписать Ругани
-
Сборные Белоруссии и Эстонии разошлись миром
-
Адиев объявил об уходе из "Ахмата"
-
Стало известно, сколько Смолов пропустит из-за травмы
-
Гильерме и Жирков - в старте на матч Россия - Шотландия
-
Женщинам в Иране впервые за последние 40 лет разрешили посетить футбольную игру
-
Пике мог купить клуб пятого английского дивизиона "Ноттс Каунти" этим летом
-
Неймар установил рекорд сборной Бразилии
-
Роберто Карлос: "Дель Боске проводил тренировки по вечерам, потому что знал, что утром мы не придём"
-
Экс-тренер "Спартака" Пилипчук может возглавить команду из ФНЛ
-
Агент Норманна отрицает интерес со стороны "Манчестер Юнайтед"
-
Что посмотреть в ближайшее время? Выделяем ТОП-5 предстоящих матчей отбора на Евро 2020
-
Кипр одолел Казахстан и сохранил шансы догнать сборную России в отборе Евро-2020
-
Кечинов назвал идеального тренера для "Спартака"
-
Три руководителя "Динамо" близки к уходу со своих постов
-
Форвард "Ростова" Шомуродов помог Узбекистану разгромить Йемен
-
Дзюба заработает до 50 миллионов рублей по рекламному контракту с "Газпромбанком"
-
Чеферин назвал сумму, которую УЕФА выделила на российский футбол за последние 15 лет
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|12
|26
|2
|Ростов
|12
|26
|3
|Краснодар
|12
|26
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|12
|26
|5
|ЦСКА Москва
|12
|25
|6
|Уфа
|12
|15
|7
|Арсенал Тула
|12
|14
|8
|Оренбург
|12
|14
|9
|Урал
|12
|14
|10
|Спартак Москва
|12
|14
|11
|Крылья Советов
|12
|14
|12
|Рубин
|12
|14
|13
|Сочи
|12
|12
|14
|Ахмат
|12
|12
|15
|Динамо Москва
|12
|10
|16
|Тамбов
|12
|8