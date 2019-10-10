Кечинов назвал игрока, который нужен "Спартаку"

Экс-форвард "Спартака" Валерий Кечинов порекомендовал "красно-белым" присмотреться к нападающему "Крыльев Советов" Александру Соболеву.

"Спартаку" нужен Соболев. Всё-таки в московской команде более квалифицированные игроки, которые помогут Александру раскрыться ещё больше. Для "красно-белых" это будет безусловное усиление", - сказал Кечинов.

Напомним, что СМИ сватают игрока "Крыльев" в "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Вольфсбург" и дортмундскую "Боруссию".

В текущем сезоне Соболев забил 10 голов и сделал 3 ассиста в 13 матчах. Его рыночная стоимость - 2 миллиона евро.

Не пропустите: Газзаев оценил перспективы Тедеско на посту главного тренера "Спартака". | http://soccernews.ru