Кечинов назвал преимущества "Спартака" перед ЦСКА

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Кечинов назвал преимущества "Спартака" перед ЦСКАИзвестный в прошлом футболист Валерий Кечинов назвал преимущества московского "Спартака" перед другой столичной командой - ЦСКА.

"Есть ли сейчас у "Спартака" в чем-то преимущество перед ЦСКА? Почти весь стадион будет заполнен "спартаковскими" болельщиками, которые будут яростно поддерживать свою команду и гнать ее вперед. Кроме того, на мой взгляд, состав "Спартака" сильнее армейского во всех линиях", - цитирует бывшего футболиста Евро-футбол.

Напомним, Аленичев сомневается в победе "Спартака" над ЦСКА. | soccernews.ru

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