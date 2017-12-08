Кечинов назвал преимущества "Спартака" перед ЦСКА

Известный в прошлом футболист Валерий Кечинов назвал преимущества московского "Спартака" перед другой столичной командой - ЦСКА.

"Есть ли сейчас у "Спартака" в чем-то преимущество перед ЦСКА? Почти весь стадион будет заполнен "спартаковскими" болельщиками, которые будут яростно поддерживать свою команду и гнать ее вперед. Кроме того, на мой взгляд, состав "Спартака" сильнее армейского во всех линиях", - цитирует бывшего футболиста Евро-футбол.

Напомним, Аленичев сомневается в победе "Спартака" над ЦСКА. | soccernews.ru