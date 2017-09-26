Кечинов: "Не жду от "Спартака" чего-то яркого"

Известный в прошлом футболист Валерий Кечинов высказался о предстоящем матче группового этапа Лиги Чемпионов, в котором московский "Спартак" будет принимать английский "Ливерпуль".

"Если брать последние результаты и игру "Спартака", а также те потери, которые понесла команда - я имею в виду травмы футболистов - то я не жду от "Спартака" чего-то очень яркого. Но сейчас шанс появляется у тех футболистов, которые получали мало игровой практики. С той мотивацией, которая должна быть у игроков, можно горы свернуть. Сегодня нужна полная самоотдача, необходимо прыгнуть выше головы. Только с таким настроем возможен положительный результат", - цитирует бывшего футболиста Р-Спорт.

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