Кечинов сделал смелый прогноз на исход матча сборных России и Бразилии

Известный в прошлом футболист Валерий Кечинов сделал смелый прогноз на исход завтрашнего товарищеского матча между сборными России и Бразилии.

"Посмотрим, какую установку даст своим подопечным Станислав Черчесов, но точно не лететь в атаку с шашками наголо. Если сборная России начнет много атаковать, то будет нарываться на быстрые контратаки соперника. Бразильцы попробуют забрать мяч себе и за счет индивидуального мастерства будут угрожать воротам Акинфеева...

Как болельщик России поставлю на ничью. Мне хочется увидеть голы, как и всем зрителям, поэтому пусть счет будет 2:2. Такой же счет был и в 1996-м году, когда мы играли", - цитирует бывшего футболиста Чемпионат.

Напомним, Кудряшов оценил силу сборной Бразилии. | soccernews.ru