Кечинов: "Соболев освоится в "Спартаке" и скоро начнёт забивать голы"

Экс-игрок "Спартака" Валерий Кечинов высказался по поводу форварда московского клуба Александра Соболева, которого недавно клуб выкупил у "Крыльев Советов".



"Видимо, в тех играх, которые Соболев успел провести за "Спартак", он убедил руководство и тренерский штаб в том, что является нужной фигурой и игроком основного состава. Да, он не забил пока ни одного мяча, но играть в "Крыльях" и в "Спартаке" - это две большие разницы. В Москве ты находишься под постоянным прессингом: болельщики и журналисты пристально следят за тобой, и сам бренд клуба действует на игроков. Но Соболев должен освоиться. С его габаритами, фактурой и умением выбирать позицию он скоро начнёт забивать. В "Спартаке" есть футболисты, которые снабдят его передачами. Александр хорош в игре головой и ногами. Если освоится и станет своим в коллективе, то голы придут", - передает слова Кечинова "Известия".

Напомним, Соболев перешёл в московский клуб в конце января на правах аренды и сделал 3 ассиста в 4 матчах. В воскресенье, 28 мая, "Спартак" выкупил игрока у самарского клуба.

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