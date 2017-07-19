Кечинов: "Спартак" соберется, наберет нужный ход и заиграет, как в прошлом году"

Известный в прошлом футболист, а ныне тренер Валерий Кечинов считает, что московский "Спартак" еще наберет нужные кондиции в новом сезоне.

"После этой ничьи, думаю, что вообще особо мотивировать и настраивать игроков не нужно будет - видно, что все футболисты в клубе - самолюбивые, и эта осечка для них сродни поражению. Поэтому, мне кажется, сейчас они соберутся, наберут нужный ход и будут играть так же, как и в прошлом сезоне", - цитирует Кечинова Газета.ру.

Напомним, бывший игрок "Барселоны" отклонил выгодное предложение "Спартака". | soccernews.ru