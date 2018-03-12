Кечинов: "Спартаку" будет тяжело догнать "Локомотив"

Теги локомотив москваспартак москва

Кечинов: "Спартаку" будет тяжело догнать "Локомотив"Известный в прошлом футболист Валерий Кечинов оценил шансы московского "Спартака" на чемпионство.

"Сейчас ситуация такова, что далеко не все зависит от "Спартака". Даже если все оставшиеся матчи "красно-белые" отыграют как нужно, и заберут все очки - все равно сейчас все зависит от "железнодорожников". Отрыв - приличный, и если сам "Локомотив" не будет упускать свои очки…в общем сейчас все зависит только от них. "Спартаку" будет тяжело догнать "Локомотив", - цитирует бывшего футболиста Rusfootball.info.

Напомним, Максимович высказался о своем переходе в "Спартак". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Решающее сражение на "Олд Траффорд": "Манчестер Юнайтед" принимает "Севилью"

Решающее сражение на "Олд Траффорд": "Манчестер Юнайтед" принимает "Севилью"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 22 49
2 Спартак Москва 22 41
3 ЦСКА Москва 22 41
4 Краснодар 22 40
5 Зенит Санкт-Петербург 22 39
6 Арсенал Тула 22 31
7 Уфа 22 31
8 Рубин 22 27
9 Ахмат 22 26
10 Ростов 22 26
11 Урал 22 25
12 Динамо Москва 22 24
13 Тосно 22 23
14 Амкар 22 22
15 Анжи 22 20
16 СКА Хабаровск 22 12
Полная таблица

топ-5 тегов