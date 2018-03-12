Кечинов: "Спартаку" будет тяжело догнать "Локомотив"

Известный в прошлом футболист Валерий Кечинов оценил шансы московского "Спартака" на чемпионство.

"Сейчас ситуация такова, что далеко не все зависит от "Спартака". Даже если все оставшиеся матчи "красно-белые" отыграют как нужно, и заберут все очки - все равно сейчас все зависит от "железнодорожников". Отрыв - приличный, и если сам "Локомотив" не будет упускать свои очки…в общем сейчас все зависит только от них. "Спартаку" будет тяжело догнать "Локомотив", - цитирует бывшего футболиста Rusfootball.info.

Напомним, Максимович высказался о своем переходе в "Спартак". | soccernews.ru