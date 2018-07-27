Кечинов спрогнозировал итоговый результат матча за Суперкубок России

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Кечинов спрогнозировал итоговый результат матча за Суперкубок РоссииИзвестный в прошлом футболист Валерий Кечинов спрогнозировал итоговый результат матча за Суперкубок России, в котором встретятся московские "Локомотив" и ЦСКА.

"Хочется увидеть красивый, зрелищный футбол с обилием хороших атак, комбинаций и забитых голов. Из-за того, что ЦСКА потерял много ушедших и закончивших карьеры футболистов, фаворитом в этом матче будет "Локомотив". Армейцы ни в коем случае просто так не сдадутся. Молодежь в команде - неплохая, талантливая, остались и опытные футболисты: Акинфеев, Дзагоев, Фернандес. Скорее всего, ЦСКА будет играть от обороны и надеяться на контратаки. Победит "Локомотив" в основное время в один или два мяча. Ставлю на счет 2:1 или 2:0", - цитирует бывшего футболиста Чемпионат.

Напомним, превью к матчу "Локомотив" - ЦСКА уже есть на нашем сайте. | soccernews.ru

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