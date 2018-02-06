Кэхилл: "Игроки "Челси" должны взять на себя ответственность за последние неудачи"



Капитан "Челси" Гари Кэйхилл прокомментировал неудачи команды в последних матчах.

"Какое бы решение не приняло руководство клуба в отношении Конте, игроки "Челси" должны взять на себя ответственность за последние неудачи. Нам тренер провел великолепную работу.

Давно не чувствовал себя настолько плохо. В последних матчах я не узнавал ни себя, ни команду. Это было ужасно", - приводит слова Кэйхилла SportsMole.

Напомним, что в последних турах Премьер-лиги "Челси" крупно проиграл "Борнмуту" (0:3) и "Уотфорду" (1:4), а наставник команды Антонио Конте оказался на грани отставки.

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