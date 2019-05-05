Кэхилл объявил об уходе из "Челси"
Капитан "Челси" Гари Кэйхилл заявил, что он покинет клуб по окончании сезона.
"Если не брать нынешний сезон, то мы с "Челси" подошли друг другу. Клуб дал мне возможность играть на топ-уровне, а я бился за него изо всех сил. Для меня было честью выступать за "Челси" вместе с такими великими футболистами, как Дрогба, Чех, Коул, Терри и Лэмпард.
Быть игроком такого клуба, как "Челси", очень нелегко. Вы либо плаваете, либо тонете. Нужно уметь преодолевать сложности.
Этот сезон оказался ужасным для меня. Но я забуду о нем, когда уйдут из команды. Если тренер не выпускает игрока на поле на протяжении 8-9 матчей подряд, то должен объяснить ему эту ситуацию. Но Сарри не сделал этого.
Люди говорят, что мне пора заканчивать, но это не так. Я уверен, что смогу отыграть еще 3-4 сезона. Я покидаю "Челси" и благодарю игроков, сотрудников и болельщиком. Я ухожу с высоко поднятой головой", - приводит слова Кэхилла The Telegraph.
33-летний Кэхилл выступает за "Челси" с 2012 года. Всего за лондонский клуб он провел 289 матчей, в которых забил 25 голов и отдал семь результативных передач.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|37
|94
|2
|Манчестер Сити
|36
|92
|3
|Тоттенхэм
|37
|70
|4
|Челси
|36
|68
|5
|Арсенал Лондон
|36
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|36
|65
|7
|Вулверхэмптон
|37
|57
|8
|Эвертон
|37
|53
|9
|Лестер Сити
|36
|51
|10
|Уотфорд
|36
|50
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|37
|49
|12
|Кристал Пэлас
|37
|46
|13
|Борнмут
|37
|45
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|37
|42
|15
|Бернли
|37
|40
|16
|Саутгемптон
|37
|38
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|36
|35
|18
|Кардифф Сити
|37
|31
|19
|Фулхэм
|37
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|36
|14