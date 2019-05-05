Кэхилл объявил об уходе из "Челси"

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Кэхилл объявил об уходе из "Челси"

Капитан "Челси" Гари Кэйхилл заявил, что он покинет клуб по окончании сезона.

"Если не брать нынешний сезон, то мы с "Челси" подошли друг другу. Клуб дал мне возможность играть на топ-уровне, а я бился за него изо всех сил. Для меня было честью выступать за "Челси" вместе с такими великими футболистами, как Дрогба, Чех, Коул, Терри и Лэмпард. 

Быть игроком такого клуба, как "Челси", очень нелегко. Вы либо плаваете, либо тонете. Нужно уметь преодолевать сложности.

Этот сезон оказался ужасным для меня. Но я забуду о нем, когда уйдут из команды. Если тренер не выпускает игрока на поле на протяжении 8-9 матчей подряд, то должен объяснить ему эту ситуацию. Но Сарри не сделал этого. 

Люди говорят, что мне пора заканчивать, но это не так. Я уверен, что смогу отыграть еще 3-4 сезона. Я покидаю "Челси" и благодарю игроков, сотрудников и болельщиком. Я ухожу с высоко поднятой головой", - приводит слова Кэхилла The Telegraph.

33-летний Кэхилл выступает за "Челси" с 2012 года. Всего за лондонский клуб он провел 289 матчей, в которых забил 25 голов и отдал семь результативных передач.

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