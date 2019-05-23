Кэхилл: "Роналду должен выиграть "Золотой мяч" в 2019 году"

3 Теги тим кэхиллкриштиану роналдуювентусзолотой мяч

Кэхилл: "Роналду должен выиграть "Золотой мяч" в 2019 году"

Легендарный австралийский футболист Тим Кэхилл считает, что "Золотой мяч" по итогам 2019 года должен получить нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Роналду должен получить "Золотой мяч" за то, что он сделал в "Ювентусе". Он покинул "Реал", поехал туда и оказал огромное влияние на другую лигу. Я никогда не видел, чтобы другой игрок был так много лет важен для "Манчестер Юнайтед" и "Реала". Роналду оказывает такое огромное влияние в любом клубе. Я знаю, что люди не согласятся со мной, но просто не могу не отметить его профессионализм", - сказал Кэхилл.

В текущем сезоне 34-летний Роналду забил 28 голов и сделал 13 ассистов в 43 матчах.

Напомним, что португалец является пятикратным обладателем "Золотого мяча".

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Комментарии

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петушалду
петушалду

Ювентус без роналду: Победитель Серии А, Обладатель кубка Италии, финалист ЛЧ. Ювентус с роналду: Победитель Серии А, вылет 1/4 ЛЧ и просёр кубка Италии и даже не входит в тройку лучших бомбардиров Серии А. Спрашивается, за что этому педику "Золотой мяч"? За то что выебал в сраку Майогру?

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Карыч
Карыч

За то, что тебя выебали в сраку, петушалду, тебе выдадут "Золотой туз"! Хе-хе...

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петушалду
петушалду

а теперь выйми хуй изо рта, и внятно повтори что ты хочешь!

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