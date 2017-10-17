Кьеллини: "Барселона" на 99 процентов выиграет нашу группу в Лиге Чемпионов"



Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини считает, что его команде предстоит непростая борьба с лиссабонским "Спортингом" за второе место в группе Лиги Чемпионов.

"Предстоящие матчи со "Спортингом" будут похожи на поединки 1/8 финала. "Барселона" на 99 процентов выиграет группу, а "Олимпиакосу" будет крайне сложно после двух стартовых поражений. Поэтому второе место разыграем мы со "Спортингом". Нас ждет встреча с очень хорошей командой. Нам нужно победить, так как в Лиссабоне будет очень непросто", - приводит слова Кьеллини Football Italia.

Матч "Ювентус" – "Спортинг" состоится в среду, 18 октября и начнется в 21.45 мск.

После двух туров итальянцы и португальцы имеют в своем активе по три очка.

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